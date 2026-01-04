Alfredo Aglietti, noto allenatore, è intervenuto ai microfoni di RTV 38, durante il programma "Viola". Ecco le sue parole:
Aglietti frena gli entusiasmi: “Fiorentina, così no. Meglio a Parma che oggi”
Alfredo Aglietti frena gli entusiasmi dopo Fiorentina-Cremonese: "Vittoria importante, ma prestazione deludente e segnali da migliorare"
I risultati cambiano i giudizi, ma a me la Fiorentina non è piaciuta. La Cremonese è venuta a giocare per il pareggio, ma i viola non hanno messo l'atteggiamento necessario per battere una tua diretta concorrente per la salvezza. Due occasione da gol in novanta minuti, di cui nessuna nel secondo tempo a parte il gol. Rimanderei l'ottimismo e i buoni propositi alle prossime partite. Era necessario vincere per un miriade di fattori, era un bivio fondamentale. Sulla prestazione secondo me la Fiorentina aveva giocato meglio a Parma, pur perdendo la partita
