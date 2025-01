Marchini: “Gudmundsson deve esser recuperato. Ecco cosa serve ai viola”

"Gli ultimi risultati mi preoccupano? Palladino disse che bisognava star vicini alla Fiorentina perché sarebbero arrivate le difficoltà. I viola stanno pagando condizioni fisiche e contrattempi che la stanno facendo scivolare. Ad ora i gigliati sono in difficoltà, sì fisicamente ma anche psicologicamente. Anche la vicenda Bove, infatti, ha contribuito fortemente a livello psicologico a destabilizzare la squadra. Il match contro il Napoli? Ci poteva stare la sconfitta, i partenopei sono superiori come rosa, soprattutto a centrocampo, però ci sono state anche delle decisioni che non mi hanno convinto. Ad esempio, cambiare l'assetto della squadra e mettere la difesa a tre. Guardando alla partita, invece, secondo me, la difesa più o meno aveva retto, e Moreno e Comuzzo, fino agli errori individuali, stavano giocando bene. Il Napoli è stato cinico nel capitalizzare".