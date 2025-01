Pantera Nera, Re del Sudamerica: chi è davvero Luiz Henrique, il sogno viola

Cosa non è andato al Betis? — L'esperienza in Spagna è stata caratterizzata da alti e bassi. Nella sua prima stagione, 2022/23, ha disputato 43 partite, segnando 3 gol e fornendo 7 assist, contribuendo a vittorie importanti sia in Europa League che in campionato. Tuttavia, nella stagione successiva, il suo rendimento è calato, con solo 1 gol e 2 assist in 17 partite. Questo declino può essere attribuito a diverse motivazioni. Certamente, l'adattamento al calcio europeo, ma anche una forte concorrenza interna, cosa comprensibile per un club (come il Betis) abituato a prendere parte anche alle competizioni europee.

Nonostante un inizio promettente nella prima stagione, Luiz Henrique è stato criticato per la mancanza di continuità. Le sue prestazioni altalenanti non hanno soddisfatto le attese, soprattutto considerato l'investimento fatto su di lui. La seconda stagione, in particolare, è stata particolarmente deludente, con pochi gol e assist, nonostante avesse avuto diverse opportunità da gol.

Pur avendo mostrato talento tecnico, Luiz Henrique è stato criticato per la mancanza di incisività negli ultimi metri, con difficoltà a concretizzare occasioni da gol. Tra le altre, tra gli analisti e gli opinionisti locali, è stato spesso accusato di non rispettare sempre le richieste tattiche del tecnico Manuel Pellegrini, soprattutto in fase difensiva. La "mancanza di disciplina tattica" e la poca partecipazione al pressing pare possano essere una delle motivazioni per il suo utilizzo limitato in alcune partite.

2024: alla faccia del non incisivo — Dopo critiche e pensieri contrastanti, dopo il ritorno in patria (al Botafogo) Luiz Henrique ha avuto un impatto clamoroso nella stagione 2024, dimostrandosi determinante in diverse occasioni chiave, specialmente durante la Copa Libertadores e il campionato brasiliano. In Libertadores ha contribuito a un gol negli ottavi di finale contro il River Plate, ribaltando una situazione difficile; poi, ecco l'assist decisivo nella semifinale contro il Palmeiras per non parlare della finale contro l’Atlético Mineiro. Luiz Henrique è stato il protagonista assoluto della trionfo (in 10 uomini) del Botafogo per 1-3, segnando il primo gol dopo 35 minuti.

Mancino, versatile, fisico: nonostante la giovane età, Luiz Henrique si è rivelato un leader tecnico per il Botafogo. Le sue qualità gli hanno permesso, in carriera di giocare ovunque. Ala destra (92 volte, 13 gol e 15 assist); ala sinistra (13 volte, 1 go le 2 assist), centrocampista di destra (50 volte, 10 gol e 4 assist); punta centrale (10 volte, 1 gol e 1 assist); centrocampista di sinistra (10 volte, 3 gol e 2 assist), ma anche trequartista (3 volte, 2 gol e 2 assist).

Prezzo — Secondo l'osservatorio del calcio CIES, Luiz Henrique è attualmente il giocatore più prezioso del Brasileirao e lo valuta in una cifra che varia tra i 26 e i 35 milioni di euro. Un valore in costante crescita per superare di gran lunga i 18 milioni intaschati dal Betis. Un giocatore giovane, di comprovata esperienza e che è già stato in grado di esibirsi in Europa.

La Fiorentina deve in qualche modo soddisfare le richieste del Botafogo (almeno 30 milioni), il cui proprietario, John Textor, è lo stesso dell'Olympique Lione. Com'è noto, il club francese rischia seriamente di essere retrocesso d'ufficio se non risana un debito enorme, quindi i viola possono giocare su questo aspetto e sulla grande pressione che sta esercitando il connazionale Dodò, via social e non solo. Il prezzo del cartellino? 30 milioni di euro, che farebbero di Luiz Henrique l'acquisto più costoso della storia gigliata. Il ds Pradè, per il momento, è fermo a 20 dopo una primissima offerta di 18, ma, anche secondo fonti locali, la Fiorentina è pronta a tutto pur di portarlo a Firenze.

Brasile — Con la Nazionale maggiore ha giocato 6 volte segnando 2 volte. L'11 ottobre del 2024 una delle sue prestazioni più celebri: la vittoria del Brasile contro il Cile per 2-1: sua (da subentrato) la rete del sorpasso verdeoro al minuto 89, con un grande tiro di sinistro all'angolo.

L'esultanza alla Black Panther — L’esultanza di Luiz Henrique ispirata all'eroe Marvel Black Panther, in cui imita il famoso saluto wakandiano con le braccia incrociate sul petto, è diventata uno dei suoi marchi distintivi. Questa scelta si potrebbe collegare a una serie di significati e motivazioni. Può essere un omaggio alla cultura africana: Luiz Henrique potrebbe utilizzare l’esultanza come modo per celebrare le sue radici, condivise da molti brasiliani attraverso la diaspora africana. Non a caso, Black Panther è un simbolo di orgoglio e forza per la cultura africana e afrodiscendente. Potrebbe essere una celebrazione dedicata anche allo stesso attore, Chadwick Boseman, interprete del famoso personaggio, scomparso prematuramente nel 2020. Molti sportivi e artisti hanno utilizzato questa esultanza per onorare la sua memoria. Proprio per questo motivo, ecco spiegata l'esultanza iconica dell'ex Arsenal, Barcellona e Dortmund Pierre-Emerick Aubameyang.