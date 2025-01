Pradè: “Oggi mi è sembrato un suicidio. Eravamo contentissimi di Moreno”

Daniele Pradè esprime tutta la sua amarezza per i gol presi dal Napoli. Gli errori pesano moltissimo sulla gara viola

"Oggi mi è sembrato proprio un suicidio da parte nostra. Chiaramente abbiamo giocato contro una squadra fortissima che alla fine non ha rubato nulla. Il risultato è troppo pesante, hanno fatto il gol e noi siamo usciti. Siamo stati sfortunati sul gol di Moise, il regolamento è quello, ma è stato davvero sfortunato. Nella ripresa ci siamo fatti subito male con Moreno, stava facendo una grandissima partita. Eravamo proprio contenti di lui, ha commesso un'ingenuità, ma gli servirà per il futuro. Poi sul 2-0 abbiamo avuto un'occasione grandissima per riaprirla, e sarebbe stata un'altra gara. Poi sil 3-0 la partita è finita"