Giampaolo Marchini ha commentato la pesante sconfitta della Fiorentina contro la Roma all'Olimpico
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Giampaolo Marchini, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato la partita contro la Roma e la situazione che riguarda Kean:
Siamo entrati nella macchina del tempo, tornando nel passato con gli stessi errori e incertezze. Il campionato della Fiorentina inizierà dalla prossima giornata. Pensavamo che la Fiorentina fosse già squadra, invece si è presentata nel peggiore dei modi. Si può anche andare in difficoltà, ma lo fai con un atteggiamento diverso non remissivo. Poi non ho capito alcune scelte. La Fiorentina ha prova a giocare sulla Roma senza avere la sua personalità e caratteristiche di gioco. Stravolgere il sistema di gioco provato in questi mesi è un'eresia.
Kean
Kean fa la differenza, io lo terrei a prescindere da tutto.
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