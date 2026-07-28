Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex difensore viola Alberto Malusci ha commentato il momento della Fiorentina
VIDEO VN - Fiorentina e l'allenamento "alla Sousa": la spiegazione di Grosso
Intervenuto ai microfoni di Radio Bruno, l’ex difensore viola Alberto Malusci ha commentato il momento della Fiorentina, tra il ritiro estivo, il lavoro della società e le possibili novità di mercato.
La nuova Fiorentina
La Fiorentina è un cantiere per ora, ma sta nascendo una buona squadra. Non voglio sbilanciarmi, si sta facendo un ottimo lavoro, se arriveranno due esterni offensivi giusti ci sarà da divertirsi. Ndour? Oggi non dobbiamo valutare gli 11 titolari, con cinque cambi sono 16. Se arrivasse Thorstvedt il centrocampo sarebbe in abbondanza, ma lui piace a Grosso. Ndour non lo vedo in partenza. Ora andranno sistemate le caselle degli esterni alti, speriamo che arrivino giocatori validi. Sancho ha giocato in squadre importanti, nell'uno contro uno è devastante. Non credo Grosso voglia una squadra incompiuta.
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