Guido Magherini, ha parlato a Trentesimo Minuto su Italia7. Le sue dichiarazioni:

"Fagioli deve giocare anche in Nazionale. Tutti gli allenatori hanno un modulo fisso in testa. A quanto pare per Grosso le priorità erano altre, mentre per Vanoli è al centro del progetto. Non mi aspettavo questa partenza della Fiorentina, anche perché il calendario era abbattuto agevole per i viola. Grosso aveva fatto bene, con un passato importante da giocatore, ed un'ottima esperienza al Sassuolo. A quanto pare Paratici ha ritenuto giusto cambiare, dopo questo avvio. Vanoli conosceva già parte del gruppo,"