L'analisi di Moreno Longo sul momento della Fiorentina
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L'allenatore, Moreno Longo, intervenuto ai microfoni di TMW Radio, ha parlato della situazione in Serie A, guardando la classifica e soffermandosi sulla posizione di squadre come la Fiorentina. Le sue parole:
Venezia, Lecce, Parma e Monza hanno qualcosa in meno rispetto alle altre. Il problema, però, in questi casi è la testa. Quando non sei abituato a stare in quelle zone di classifica pensi inconsciamente che ne uscirai, ma poi il tempo passa e rimani lì. Sassuolo, Udinese e Fiorentina faticano a trovare continuità in questo momento, rischiando più di altre.
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