Bruno Longhi a Radio Sportiva: "Gudmundsson né carne né pesce, serve Mastantuono per riaccendere l'entusiasmo della Fiorentina".
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Il giornalista Bruno Longhi ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva a proposito del momento della Fiorentina:
Mastantuono? La Fiorentina ha bisogno di un campione che solleciti l'entusiasmo. Perché Gudmundsson non è né carne né pesce e ci aspettavamo di più da lui. Mastantuono ha tutto e sa far tutto, è uno arrivato con le stimmate del campione. I numeri di Madrid sono un po' deboli, ma Firenze è il suo trampolino di lancio. E sarà propedeutico per il suo rilancio e per quello della Fiorentina
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