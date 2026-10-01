Il giornalista Bruno Longhi ha parlato di Nicolò Fagioli
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Bruno Longhi, giornalista di SportMediaset, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per parlare del centrocampista della Fiorentina Nicolò Fagioli:
Adesso lo ammirano tutti, alla Fiorentina e in Nazionale. C'è stato un momento in cui la Juventus ha deciso di privarsi di questo giocatore, che come ricordiamo bene ha avuto anche un momento difficilissimo proprio in bianconero. Forse anche per quello la Juventus ha rinunciato a lui.
Il settore giovanile
Fagioli fa parte di quei giocatori usciti dal settore giovanile bianconero che poi hanno fatto bene altrove. Ci sono anche altri come Huijsen, Dragusin, De Winter.
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