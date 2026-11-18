Lo Monaco a Radio Bruno: "Mastantuono ha potenziale enorme, mi ricorda Liberali. Ma la Fiorentina deve sistemare la difesa."
VIDEO - Non solo Mastantuono. Doppietta anche per Nico Paz con l'Argentina
Pietro Lo Monaco parla così a Radio Bruno sulla Fiorentina partendo dalla prestazione di Mastantuono con l'Argentina:
Stiamo parlando di un giocatore che già da 3 annni fa il titolare come Mastantuono. Ha potenzialità notevoli per imporsi nel calcio mondiale. Resta il rammarico che si tratta di un giocatore di proprietà del Real. Questo è un peccato. Questo ti porta ad andare a cercare gli altri Mastantuono prima che ci arrivi il Real di turno. Io proposi a qualcuno un giocatore quest'estate che gioca ancora come un ragazzino e non è ancora consapevole delle sue enormi capacità: Liberali. Mastantuono è esattamente come lui. Diamogli tempo. Certo, a volte sbaglia, ma quante volte si inventa una giocata da stropicciarsi gli occhi? Parliamo di uno che vuole sempre la palla e non si nasconde mai
Equilibrio
Va trovato nell'insieme, perché la capacità dei singoli sono innegabili. Servirà un po' di tempo. Anche se sul reparto difensivo si poteva incidere un po' di più. La difesa fa fatica a difendere, il gol di Bremer è traumatizzante. Con quella difesa la squadra non sarà mai tranquilla.
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