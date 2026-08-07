L’entusiasmo intorno a Franco Mastantuono continua a crescere. Il nuovo talento argentino della Fiorentina ha già attirato grande attenzione non solo a Firenze, ma anche in patria, dove sono in molti a conoscere le sue qualità e il suo percorso di crescita.

A parlare del classe 2007 è stato Rodolfo D’Onofrio, ex presidente del River Plate, club nel quale Mastantuono si è formato e ha mosso i primi passi nel calcio professionistico. Intervistato da Tuttomercatoweb.com, il dirigente argentino ha speso parole importanti per il giovane talento viola.

Franco è un crack in campo. Ma oltre alle sue qualità calcistiche è anche un ragazzo eccezionale fuori dal terreno di gioco, con una famiglia splendida che lo ha sempre accompagnato e sostenuto nel suo percorso.

D’Onofrio ha poi parlato delle prospettive del giocatore in Italia, mostrando grande fiducia nelle possibilità di crescita del nuovo acquisto della Fiorentina.

Può esplodere e mostrare tutto il suo talento con la Fiorentina. Ha tutte le caratteristiche per riuscirci.