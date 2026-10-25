Matteo Lavelli, all'esordio con l'Inter, ha parlato della vittoria sulla Fiorentina
VIDEO VN - La tenuta mentale di questa Fiorentina non è da Serie A
Matteo Lavelli, all'esordio con la maglia dell'Inter, ha parlato della sua prestazione al termina della vittoria contro la Fiorentina. Le sue parole a DAZN:
Prima di entrare non ho parlato con Chivu, ma ho cercato di dare il massimo e spero di averlo fatto. Rigore? Non ci ho fatto caso, ma l'importante è aver segnato e vinto la partita. Il mister ha chiesto di metterci con Thuram e Bonny larghi e io punta. Alla fine dopo il gol ci siamo messi sulla difensiva e non c'era troppo un modulo reale.
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