Sandrelli critico sulla Fiorentina: «Squadra impreparata e fragile a livello mentale. Serve un assetto più prudente e compatto»

Redazione VN
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Così Massimo Sandrelli che è intervenuto ai microofni di Radio Bruno a proposito del momento della Fiorentina:

La squadra è giovani. E i giovani sono entusiasti quando le cose vanno bene, e invece si deprimono un po' quando le cose vanno peggio. Questa squadra non sa difendere. E non parlo solo di difesa. Questa squadra è impreparata, e questo porta ad una sfiducia generale. Per me serve uno schieramento più prudente e accorto. Questa squadra deve stare compatta, giocando anche con la palla lunga e facendo male quando l'avversario si scopre. La coperta è corta, la squadra non può permettersi di farsi beccare in contropiede.
Sandrelli

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