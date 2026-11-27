Magherini a Radio Bruno: "Manca il potere in società, i giocatori non hanno paura. Sul ritiro? Così non serve a nulla"
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Guido Magherini ha parlato ai microfoni di Radio Bruno dove ha parlato anche di Fiorentina:
Il potere non c'è. E quando non c'è uno che guida la squadra, il calciatore non ha la paura di ciò che non deve fare. Se il ds non ha l'appoggio della proprietà o se la proprietà non è presente non è semplice. Ritiro? O si fa o non si fa. Questo per me non è un ritiro. Non so neppure se vada bene farlo o meno. Per come sta andando il calcio il ritiro non va più di moda. Centrocampo? Io giocherei sempre con Fagioli. Momenti non felici accadono. E poi io farei giocare Ndour, mi piace. Ha passo e ottime caratteristiche. E come terzo metterei Brescianini
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