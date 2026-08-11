La nostra nuova rubrica giornaliera per conoscere tutti i programmi dedicati alla Fiorentina in radio e tv

Redazione VN

Riprendiamo con una rubrica che speriamo possa diventare il vademecum giornaliero per i tifosi viola che vogliono seguire le vicende della Fiorentina, attraverso le radio e tv locali. Giorno per giorno troverete gli appuntamenti in ordine cronologico. Ovviamente attendiamo anche gli aggiornamenti da parte delle varie redazioni sportive.

Per tutta la settimana le trasmissioni di Radio Bruno non avranno luogo

Radio

Ore 6.00 RADIO BRUNO Rassegna stampa
Ore 8.00 RADIO BRUNO Luna Park Fiorentina
Ore 9.00 LADY RADIO Caffè viola
Ore 9,00 RADIO BRUNO Giornale radio
Ore 10.00 RADIO BRUNO Giornale radio
Ore 10.00 LADY RADIO Cosa succede in città (cronaca e sport)
Ore 12.00 RADIO BRUNO Giornale radio
Ore 12.30 LADY RADIO Radio Viola
Ore 13.00 RADIO BRUNO A Pranzo col Pentasport
Ore 16.00 RADIO BRUNO Giornale radio
Ore 16.00 LADY RADIO Città Viola
Ore 18.00 RADIO BRUNO Pentasport
Ore 18.00 LADY RADIO Le bombe delle sei non fanno male
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Televisioni

Ore 19.30 ITALIA 7 - Il salotto viola

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