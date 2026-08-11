La nostra nuova rubrica giornaliera per conoscere tutti i programmi dedicati alla Fiorentina in radio e tv
Riprendiamo con una rubrica che speriamo possa diventare il vademecum giornaliero per i tifosi viola che vogliono seguire le vicende della Fiorentina, attraverso le radio e tv locali. Giorno per giorno troverete gli appuntamenti in ordine cronologico. Ovviamente attendiamo anche gli aggiornamenti da parte delle varie redazioni sportive.
Per tutta la settimana le trasmissioni di Radio Bruno non avranno luogo
Radio
|Ore 6.00
|RADIO BRUNO
|Rassegna stampa
|Ore 8.00
|RADIO BRUNO
|Luna Park Fiorentina
|Ore 9.00
|LADY RADIO
|Caffè viola
|Ore 9,00
|RADIO BRUNO
|Giornale radio
|Ore 10.00
|RADIO BRUNO
|Giornale radio
|Ore 10.00
|LADY RADIO
|Cosa succede in città (cronaca e sport)
|Ore 12.00
|RADIO BRUNO
|Giornale radio
|Ore 12.30
|LADY RADIO
|Radio Viola
|Ore 13.00
|RADIO BRUNO
|A Pranzo col Pentasport
|Ore 16.00
|RADIO BRUNO
|Giornale radio
|Ore 16.00
|LADY RADIO
|Città Viola
|Ore 18.00
|RADIO BRUNO
|Pentasport
|Ore 18.00
|LADY RADIO
|Le bombe delle sei non fanno male
TelevisioniOre 19.30 ITALIA 7 - Il salotto viola
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