Riprendiamo una rubrica che speriamo possa diventare il vademecum giornaliero per i tifosi viola che vogliono seguire le vicende della Fiorentina attraverso le radio e tv locali. Giorno per giorno troverete gli appuntamenti in ordine cronologico

Radio

Televisioni

Ore 6- Rassegna stampaOre 7- Luna park FiorentinaOre 7.30Anteprima caffè violaOre 9- Caffè Viola (cronaca e sport)Ore 12- Giornale radioOre 12.30- Radio ViolaOre 13- A Pranzo col PentasportOre 16- Giornale radioOre 16- Cosa succede in città (cronaca e sport)Ore 18- PentasportOre 18- Le bombe delle sei non fanno maleOre 19.30- Salotto viola

Ore 21.15 TOSCANA TV - A tutto gol