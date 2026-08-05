La rubrica giornaliera dedicata alle trasmissioni locali radio e tv dedicate alla Fiorentina
Riprendiamo una rubrica che speriamo possa diventare il vademecum giornaliero per i tifosi viola che vogliono seguire le vicende della Fiorentina attraverso le radio e tv locali. Giorno per giorno troverete gli appuntamenti in ordine cronologico
RadioOre 6 RADIO BRUNO - Rassegna stampa
Ore 7 RADIO BRUNO - Luna park Fiorentina
Ore 7.30 LADY RADIO Anteprima caffè viola
Ore 9 LADY RADIO - Caffè Viola (cronaca e sport)
Ore 12 RADIO BRUNO - Giornale radio
Ore 12.30 LADY RADIO - Radio Viola
Ore 13 RADIO BRUNO - A Pranzo col Pentasport Ore 16 RADIO BRUNO - Giornale radio
Ore 16 LADY RADIO - Cosa succede in città (cronaca e sport)
Ore 18 RADIO BRUNO - Pentasport
Ore 18 LADY RADIO - Le bombe delle sei non fanno male
TelevisioniOre 19.30 ITALIA 7 - Salotto viola
Ore 21.15 TOSCANA TV - A tutto gol
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