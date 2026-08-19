Il futuro di Moise Kean continua a essere uno dei temi principali del mercato della Fiorentina. Sul possibile addio dell'attaccante è intervenuto anche Maurizio Molinelli, colui che lo ha scoperto, ospite del Pentasport di Radio Bruno. Il suo consiglio è chiaro: Kean dovrebbe restare a Firenze, dove potrebbe trovare le condizioni ideali per vivere una stagione importante sotto la guida di Fabio Grosso.

La Fiorentina ovviamente sta alzando il muro per Kean. Io fossi in Moise resterei a Firenze. Il Como è una squadra allettante, ma la Fiorentina sta costruendo una squadra in cui divertirsi e può essere l'anno giusto per un rilancio personale e di squadra. Grosso ha fatto una grande annata con il Sassuolo, ma me lo ricordo anche nella Primavera della Juventus. Le sue squadre giocano bene e fa segnare tanti gol ai propri attaccanti. Moise è la punta di diamante della squadra. In caso di una sua partenza diventerebbe difficile rimpiazzarlo, anche perché siamo verso la fine del mercato e trovare uno come lui è tutt'altro che facile. Fossi la Fiorentina farei di tutto pur di non mandarlo via.