L'ex allenatore di Kayode ha parlato dell'ex viola dopo il debutto in Nazionale
Fiorentina-Signa 1914, 9-0: gli highlights completi
Antonio Soda, ex allenatore di Kayode ai tempi del Gozzano, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole sull'ex viola:
La cosa che mi ha impressionato è la sua corsa, era dappertutto. Aveva anche personalità, da allievo ha giocato titolare in prima squadra. Adesso è cresciuto fisicamente, ha più esperienza. Con me giocava anche a sinistra, questo ragazzo è una risorsa. Mi aspettavo che venisse convocato in Nazionale anche prima.
La Fiorentina
Aveva davanti Dodò e la Fiorentina ha puntato sul brasiliano. Ma era giovane e poteva crescere alla Fiorentina. Quello che ha fatto nel Brentford l'avrebbe fatto a Firenze. Ha sempre fatto bene, è un predestinato.
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