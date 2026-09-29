L'ex allenatore di Kayode ha parlato dell'ex viola dopo il debutto in Nazionale

Redazione VN
BAGNO A RIPOLI ROCCA B COMMISSO VIOLA PARK AMICHEVOLE FIORENTINA VS SIGNA CALCIO

Fiorentina-Signa 1914, 9-0: gli highlights completi

Antonio Soda, ex allenatore di Kayode ai tempi del Gozzano, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole sull'ex viola:

La cosa che mi ha impressionato è la sua corsa, era dappertutto. Aveva anche personalità, da allievo ha giocato titolare in prima squadra. Adesso è cresciuto fisicamente, ha più esperienza. Con me giocava anche a sinistra, questo ragazzo è una risorsa. Mi aspettavo che venisse convocato in Nazionale anche prima.

La Fiorentina

Aveva davanti Dodò e la Fiorentina ha puntato sul brasiliano. Ma era giovane e poteva crescere alla Fiorentina. Quello che ha fatto nel Brentford l'avrebbe fatto a Firenze. Ha sempre fatto bene, è un predestinato.
Brentford v Chelsea FC - Premier League 2026/27

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti