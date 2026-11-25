I ricordi di Jovetic alla Fiorentina: dall'arrivo da giovanissimo fino alla cessione al Manchester City
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L'ex attaccante viola, Stevan Jovetic, ai microfoni di Toscana TV, ha parlato dei ricordi in maglia viola: dall'arrivo a Firenze, fino alla cessione al Manchester City. Le sue parole:
Il primo stipendio importante l'ho avuto al Partizan e con quello mi comprai un appartamento in Montenegro. Poi, quando sono arrivato alla Fiorentina ho avuto un bellissimo stipendio e dopo qualche mese presi la maglia nuova, usata ovviamente (ride, ndr).
Sull'arrivo alla Fiorentina
Mi ricordo il primo giorno al Franchi, lo stadio mi piaceva un sacco. Conoscevo i giocatori che avevano calcato quel campo: da Rui Costa, Batistuta, fino a Baggio. Quel giorno è stato emozionante, il mio sogno era la Serie A da sempre. Che Fiorentina trovai? Grandissima, perché giocavamo la Champions League. C'erano tanti campioni: c'erano Frey, Dainelli, Gamberini, Gilardino, Mutu, Marchionni, Santana, Pasqual, Vargas. Lui era veramente fortissimo, un animale. Con Dainelli ho avuto un bellissimo rapporto, lui era proprio un bravo ragazzo. E anche io oggi sono come lui, mi piace aiutare i giovani.
Sulla famiglia
Ho avuto sempre la fortuna di avere giocatori che mi tenevano con i piedi per terra. Mi dicevano che era più importante lo stare bene con se stessi che tutto il resto.
Sulla doppia sfida con il Liverpool
La serata di Liverpool? Una notte speciale, che non dimenticherò mai. Doppietta incredibile e vittoria che ci prenotò il posto per il passaggio del turno. Loro avevano tantissimi campioni, ma dissi che con loro potevamo giocarcela tranquillamente. E così è stato. Ero giovane, stavo facendo bene, quindi c'era anche la fiducia giusta.
Su Firenze
Firenze è la piazza più bella del mondo, soprattutto quando le cose andavano bene. E in quel periodo, fortunatamente andavano bene quasi sempre. Io ho sempre di lavorare sodo, non fare mai casini, perché a loro non piace quando uno è egoista. Io ci ho sempre tenuto un sacco alle maglie che ho vestito.
La doppia sfida con il Bayern Monaco
La partita con il Bayern Monaco? Facemmo una grandissima partita in Germania. Quel gol era due metri in fuorigioco. Se non ci fosse stato probabilmente potevamo passare e incontrare il Manchester United. Grande rammarico. Loro avevamo una squadra pazzesca, ma avevamo visto che potevamo farcela. Robben fece un gol straordinario al ritorno.
Sui capelli
Il taglio dei capelli? Non c'ho pensato troppo. Decisi di fare un cambiamento e andai a tagliarmeli.
Sul periodo con Montella
Mi ricordo anche di un gol con la Lazio importante, quando c'era Montella. Non stavamo vivendo un grande momento, ma lui prima di quella gara ci disse di voler vedere più p***e, che si vincono in quel modo. E io con quel gesto indicandomi, mi riferivo proprio a questo.
L'amicizia con Ljajic
Il rapporto con Ljajic? Come un fratello, ho sempre cercato di aiutarlo. All'inizio era un ragazzino, ma parlando capì cosa doveva fare per crescere. Ha fatto una grande carriera. Quell'anno fece molto bene. Con Montella ci divertivamo molto, si usava tanto la palla. Non davamo punti di riferimento.
Sulla cessione al Manchester City
Ovviamente sono stato molto triste. Decisi di andare via per vincere trofei, questo l'unico motivo vero. Mi è dispiaciuto non vincere niente a Firenze, nonostante le ottime cose fatte. E' arrivata l'offerta del City, con un grande progetto e tanti campioni e vinsi subito.
Sulla vittoria contro i viola in Conference League
La vittoria in Conference League con l'Olympiakos contro la Fiorentina? Non volevo incontrarli in finale, perché dopo grandi anni passati insieme mi dispiaceva che una delle due non avrebbe vinto. I viola erano i favoriti, dovevano fare di più per vincere. Sai, con il West Ham ci sta che loro fossero i favoriti, ma contro di noi era il momento di vincere. Lì facemmo una bella partita e quello fu il mio primo trofeo europeo. È stato molto importante, perché erano appena nati i miei gemelli e quello grande era allo stadio a tifare.
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