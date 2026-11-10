Appuntamento con il direttore di Italia 7 tutti i martedì a partire dalle 19
VIDEO - Cassano: "Allegri andrà alla Fiorentina da Paratici. Segnatevelo"
Come ogni martedì, questa sera dalle 19,30 il direttore di Italia 7 Enzo Bucchioni risponderà alle domande dei telespettatori durante la trasmissione di approfondimento il "Salotto Viola" in onda sul canale 19 del digitale terrestre.
Per poter rivolgere domande in diretta sulla Fiorentina e sul calcio in generale al noto giornalista, il numero da chiamare è lo 055-075067. Il Direttore sarà a disposizione di tifosi e appassionati dalle 19,30 alle 20.
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