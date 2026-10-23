Dazn o Sky? Inter e Fiorentina scendono in campo domenica alle 12:30: ecco dove vederla in tv e streaming

Redazione VN
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4 punti in classifica e una stagione da raddrizzare il prima possibile. Ma per la Fiorentina non sarà semplice, perché domenica 25 ottobre sarà di scena al Meazza in una sfida sulla carta proibitiva contro l'Inter alle 12:30. Ecco dove vederla in tv e streaming.

Dove vedere Inter-Fiorentina

Domenica 25 ottobre. Ore: 12:30 Stadio Meazza, Milano
TV DAZN
Streaming DAZN
Telecronaca Mastroianni-Stramaccioni
Radio Radio Bruno

Il live su Violanews.com

Coloro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews .
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