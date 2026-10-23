Dazn o Sky? Inter e Fiorentina scendono in campo domenica alle 12:30: ecco dove vederla in tv e streaming
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4 punti in classifica e una stagione da raddrizzare il prima possibile. Ma per la Fiorentina non sarà semplice, perché domenica 25 ottobre sarà di scena al Meazza in una sfida sulla carta proibitiva contro l'Inter alle 12:30. Ecco dove vederla in tv e streaming.
Dove vedere Inter-Fiorentina
|Domenica 25 ottobre. Ore: 12:30
|Stadio Meazza, Milano
|TV
|DAZN
|Streaming
|DAZN
|Telecronaca
|Mastroianni-Stramaccioni
|Radio
|Radio Bruno
Il live su Violanews.comColoro che fossero impossibilitati a seguire la partita in streaming, TV o radio, hanno un'altra opzione per non perdersi niente della partita della Fiorentina, ossia seguire la diretta testuale del match sul nostro sito, Violanews .
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