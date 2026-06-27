Inter e Napoli puntano Khalaili: Dodò resta indietro nelle gerarchie di mercato

Intreccio di mercato sulla fascia destra: Inter e Napoli puntano con decisione Anan Khalaili. Dodò resta sullo sfondo di entrambe

Redazione VN 27 giugno 2026 (modifica il 27 giugno 2026 | 10:42)

Il futuro di Dodò resta uno dei temi più monitorati in casa Fiorentina, soprattutto quando le big del nostro campionato si mettono a caccia di rinforzi sulle corsie esterne. Il terzino brasiliano piace, e non è un mistero, ma le ultime indiscrezioni di mercato delineate da Sky Sport raccontano di uno scenario in evoluzione che, per il momento, allontana il giocatore dalle primissime file dei desideri di Inter e Napoli.

Sia i nerazzurri che gli azzurri sono alla ricerca di un innesto sulla fascia destra, ma per entrambi i club Dodò è ormai scivolato indietro, diventando una seconda o terza scelta nelle rispettive liste della spesa. Con una valutazione che si aggira intorno ai 15 milioni di euro, l'esterno viola può diventare a tutti gli effetti una soluzione low-cost di lusso, un colpo perfetto da piazzare negli ultimi giorni di mercato quando i prezzi tendono a rimodularsi.

Il domino delle fasce: il duello Inter-Napoli per Khalaili — Al momento, sia i nerazzurri che i partenopei stanno concentrando i propri sforzi su obiettivi diversi. L'Inter, dopo l'addio ufficiale di Denzel Dumfries e il mancato arrivo di Marco Palestra, ha bisogno di una freccia che porti dribbling e imprevedibilità alla manovra di Cristian Chivu.

Il nome balzato in cima alla lista è quello di Anan Khalaili dell'Union Saint-Gilloise (pista lanciata anche da Tuttosport). L'operazione è però complicata dal forte inserimento del Napoli, già molto avanti nei contatti con il club belga e con l'entourage del giocatore. Sullo sfondo, l'Inter valuta anche la pista onerosa che porta al campione del mondo argentino Nahuel Molina dell'Atletico Madrid, complicata però da costi di cartellino e ingaggio molto alti.

Dodò, l'asso nella manica per agosto — Ed è proprio qui che si incastra perfettamente il profilo del numero 2 viola. Davanti a valutazioni bloccate su cifre altissime per altri obiettivi, come Cambiaso, Ndoye o lo stesso ex viola Kayode, la pista che porta a Dodò resta viva e decisamente più accessibile.

Ad oggi il brasiliano figura come seconda o terza scelta nelle liste delle due dirigenze solo perché si stanno battendo altre strade primarie, ma la sua accessibilità economica (15 milioni) lo rende l'autentico "piano B" per eccellenza. Se Inter o Napoli non dovessero trovare la quadra per Khalaili o Molina, l'esterno low-cost di Firenze potrebbe diventare l'affare last-minute di più squadre.