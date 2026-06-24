Nella giornata odierna il nome di Dodò, in uscita dalla Fiorentina, era stato accostato nuovamente all'Inter. In realtà, spiega gazzetta.it, il club nerazzurro non intende al momento affondare il colpo con la Fiorentina per il brasiliano, o per Ndoye del Nottingham Forest, altro profilo emerso ultimamente in ottica meneghina. Questo perché Marotta ed Ausilio starebbero pensando ad un altro obiettivo, più giovane e più malleabile tecnicamente e tatticamente.
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Dodò non convince: e se alla fine l’Inter per la fascia destra prendesse Kayode?
L'Inter pensa all'ex viola Michael Kayode per sostituire Dumfries: il Brentford per lui chiede quasi 40 milioni
L'idea sarebbe quella di chiedere Michael Kayode al Brentford. Già, proprio il terzino destro classe 2004 venuto alla ribalta con la maglia della Fiorentina. Per caratteristiche, sempre secondo gazzetta.it, rientrerebbe pienamente nella categoria dei profili ricercati dall'Inter sul mercato: giovane, pronto, italiano e dal potenziale ancora inesplorato. Nell'ultima stagione è stato protagonista assoluto in Premier League con il Brentford e la valutazione del club di Londra rischia di essere particolarmente elevata proprio per questo (tra i 30 e i 40 milioni).
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