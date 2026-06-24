Dodò non convince: e se alla fine l’Inter per la fascia destra prendesse Kayode?

Nella giornata odierna il nome di Dodò, in uscita dalla Fiorentina, era stato accostato nuovamente all'Inter. In realtà, spiega gazzetta.it, il club nerazzurro non intende al momento affondare il colpo con la Fiorentina per il brasiliano, o per Ndoye del Nottingham Forest, altro profilo emerso ultimamente in ottica meneghina. Questo perché Marotta ed Ausilio starebbero pensando ad un altro obiettivo, più giovane e più malleabile tecnicamente e tatticamente.