Suggestione Kamada: riflessione sui costi, il giapponese sta per svincolarsi

Non solo Hugo Bueno , il collega Matteo Moretto dà un'altra indiscrezione per quanto riguarda il mercato viola: la vera sorpresa di giornata riguarda, infatti, la trequarti. La Fiorentina ha effettuato dei sondaggi esplorativi per Daichi Kamada . Il centrocampista offensivo giapponese classe 1996, vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi alla Lazio, ha militato nell'ultima stagione al Crystal Palace.

L'ex Francoforte si trova in una situazione contrattuale a dir poco interessante: il suo accordo con gli inglesi scadrà il prossimo 30 giugno 2026. Paratici ha fiutato l'opportunità a parametro zero e, stando a quanto raccolto da Moretto, la dirigenza viola si è informata soprattutto sulle condizioni salariali del calciatore per capire la fattibilità economica dell'operazione. Due piste estere, quelle legate a Bueno e Kamada, che confermano la volontà della società di dare maggiore respiro internazionale al nuovo progetto tecnico.