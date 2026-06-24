Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS calciomercato news calciomercato Suggestione Kamada: riflessione sui costi, il giapponese sta per svincolarsi

calciomercato

Suggestione Kamada: riflessione sui costi, il giapponese sta per svincolarsi

Suggestione Kamada: riflessione sui costi, il giapponese sta per svincolarsi - immagine 1
La Fiorentina pensa a Daichi Kamada, trequartista nipponico che in Italia abbiamo conosciuto con la maglia della Lazio
Redazione VN

Non solo Hugo Bueno, il collega Matteo Moretto dà un'altra indiscrezione per quanto riguarda il mercato viola: la vera sorpresa di giornata riguarda, infatti, la trequarti. La Fiorentina ha effettuato dei sondaggi esplorativi per Daichi Kamada. Il centrocampista offensivo giapponese classe 1996, vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi alla Lazio, ha militato nell'ultima stagione al Crystal Palace.

L'ex Francoforte si trova in una situazione contrattuale a dir poco interessante: il suo accordo con gli inglesi scadrà il prossimo 30 giugno 2026. Paratici ha fiutato l'opportunità a parametro zero e, stando a quanto raccolto da Moretto, la dirigenza viola si è informata soprattutto sulle condizioni salariali del calciatore per capire la fattibilità economica dell'operazione. Due piste estere, quelle legate a Bueno e Kamada, che confermano la volontà della società di dare maggiore respiro internazionale al nuovo progetto tecnico.

Leggi anche
Ex obiettivi, Kessié verso il ritorno in Italia (da svincolato): ci prova anche Sarri
Pedullà: “Sondaggi dell’Inter per Dodò. La valutazione della Fiorentina”

© RIPRODUZIONE RISERVATA