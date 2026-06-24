Moretto: “Fiorentina, trattativa per Bueno. Paratici studia anche un colpo a zero”

Clamorose indiscrezioni di Matteo Moretto: la Fiorentina tratta il terzino Hugo Bueno e fa un sondaggio per un giocatore di Premier

Redazione VN 24 giugno 2026 (modifica il 24 giugno 2026 | 20:15)

Il calciomercato della Fiorentina guarda con decisione all'Inghilterra. Direttamente dal canale YouTube di Fabrizio Romano, l'esperto di mercato Matteo Moretto ha svelato i piani concreti del direttore sportivo viola, Fabio Paratici, pronto a pescare in Premier League per rinforzare la rosa a disposizione di Grosso. Sono due i profili finiti prepotentemente sotto la lente d'ingrandimento del dirigente gigliato: un obiettivo caldo sulla fascia e un'occasione di lusso sulla trequarti. TUTTE LE ULTIME SULLA PREMIER LEAGUE SU CALCIOPREMIER.COM

Trattativa in corso per Hugo Bueno — Il nome caldissimo per la corsia mancina è quello di Hugo Bueno. Il terzino sinistro spagnolo classe 2002, nato a Vigo, è di proprietà del Wolverhampton, club con cui ha appena vissuto una sfortunata retrocessione in Championship.

Nonostante l'annata di squadra complicata in Inghilterra, il ragazzo ha mercato e la Fiorentina si è mossa con decisione. Secondo Moretto si tratta di un obiettivo molto concreto, con una vera e propria trattativa già avviata e contatti continui in corso tra le parti per cercare la quadra.

Suggestione Kamada: sondaggio sui costi — La vera sorpresa di giornata riguarda però la trequarti. La Fiorentina ha infatti effettuato dei sondaggi esplorativi per Daichi Kamada. Il centrocampista offensivo giapponese classe 1996, vecchia conoscenza del calcio italiano per i suoi trascorsi alla Lazio, ha militato nell'ultima stagione al Crystal Palace.

L'ex Francoforte si trova in una situazione contrattuale a dir poco interessante: il suo accordo con gli inglesi scadrà il prossimo30 giugno 2026. Paratici ha fiutato l'opportunità a parametro zero e, stando a quanto raccolto da Moretto, la dirigenza viola si è informata soprattutto sulle condizioni salariali del calciatore per capire la fattibilità economica dell'operazione. Due piste estere che confermano la volontà della società di dare respiro internazionale al nuovo progetto tecnico.