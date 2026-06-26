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Scanagatta: “Con l’arrivo di Viery Pongracic in uscita. Chi non penso resterà”

Scanagatta: “Con l’arrivo di Viery Pongracic in uscita. Chi non penso resterà” - immagine 1
Il commento di Ubaldo Scanagatta al Pentasport di Radio Bruno
Redazione VN

Ubaldo Scanagatta, ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha commentato il mercato della Fiorentina. Le sue parole:

È un buon punto di partenza, non me l'aspettavo con tutte le uscite che la Fiorentina deve fare. Con l'arrivo di Viery forse Pongracic verrà mandato via. Non si vuole ripetere l'errore fatto con Kayode quindi Comuzzo non credo andrà via. Paratici mi  ha detto che i giocatori migliori di ogni squadra al Mondiale li conosce: questa è già una risposta che prima non avremmo avuto.

I singoli

—  

De Gea e Gosens non credo che resteranno. Kean penso potrà restare. Alcuni meno decisivi di lui sono pagati molti, mi sembrano cifre spropositate. Io le darei per un'attaccante che fa 20 gol a campioanto.

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