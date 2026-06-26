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Flachi: “Kean con Grosso dovrà giocare di sponda. Piccoli avrà meno spazio”

Flachi: “Kean con Grosso dovrà giocare di sponda. Piccoli avrà meno spazio” - immagine 1
Il commento di Francesco Flachi a Radio Bruno
Redazione VN

Francesco Flachi, ex viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentaport per commentare alcune situazioni in casa Fiorentina:

Kean nel 4-3-3 deve giocare più di sponda per la squadra. Pellegrino dà l'anima là davanti quindi questo nasconde un po' l'aspetto tecnico. Kean è migliore di lui e deve tornare ad essere quello del primo anno. Deve essere bravo l'allenatore e la società a farlo sentire un leader.

Piccoli

—  

Non sarà facile per lui, con Kean sono due prime punte. E quest'anno c'è solo il campionato, potrebbe avere ancora meno spazio. Una soluzione potrebbe essere mandarlo in prestito. Quello che hai speso non tornerà in tasca.

Koleosho

—  

Ho fiducia in Paratici, se punta un giocatore è perché ci vede qualcosa. Con Grosso si conoscono da tanto tempo, questo è un vantaggio. Se loro individuano un giocatore è perché può far bene per la squadra.

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