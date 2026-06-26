Francesco Flachi, ex viola, è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentaport per commentare alcune situazioni in casa Fiorentina:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Flachi: “Kean con Grosso dovrà giocare di sponda. Piccoli avrà meno spazio”
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Flachi: “Kean con Grosso dovrà giocare di sponda. Piccoli avrà meno spazio”
Il commento di Francesco Flachi a Radio Bruno
Kean nel 4-3-3 deve giocare più di sponda per la squadra. Pellegrino dà l'anima là davanti quindi questo nasconde un po' l'aspetto tecnico. Kean è migliore di lui e deve tornare ad essere quello del primo anno. Deve essere bravo l'allenatore e la società a farlo sentire un leader.
Piccoli—
Non sarà facile per lui, con Kean sono due prime punte. E quest'anno c'è solo il campionato, potrebbe avere ancora meno spazio. Una soluzione potrebbe essere mandarlo in prestito. Quello che hai speso non tornerà in tasca.
Koleosho—
Ho fiducia in Paratici, se punta un giocatore è perché ci vede qualcosa. Con Grosso si conoscono da tanto tempo, questo è un vantaggio. Se loro individuano un giocatore è perché può far bene per la squadra.
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