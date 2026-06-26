Ciccio Baiano ha commentato la situazione della Fiorentina nel reparto offensivo al Pentasport di Radio Bruno:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Baiano: “Kean deve migliorare l’atteggiamento. Piccoli? Vediamo a gennaio”
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Baiano: “Kean deve migliorare l’atteggiamento. Piccoli? Vediamo a gennaio”
Ciccio Baiano, al Pentasport di Radio Bruno, ha parlato della situazione della Fiorentina in attacco
Kean lo vedo bene sempre, anche se nell'ultimo periodo non l'abbiamo visto. Mi auguro che possa ritornare ad essere così incisivo. Poi può giocare da solo o con un altro attaccante. Se giochi con il 4-3-3 e la punta non sa scaricare gli esterni non partono mai e i centrocampisti non possono inserirsi. Deve migliorare sugli atteggiamenti, il fatto di sentirsi importante non gli permette di fare quello che vuole, ci sono delle regole. Koleosho? È un buon giocatore, giovane. Con i giovani però bisogna avere pazienza. Deve fare esperienza, anche quest'anno non ha giocato molto. Ha coraggio, punta sempre l'uomo.
Piccoli e Pellegrino—
Piccoli l'hai pagato tanto. Non trovi un'altra squadra che ti dà 27 milioni di euro. Darlo in prestito faresti solo il gioco di chi lo prende. Per non regalarlo lo terrei e poi a gennaio vedi. Pellegrino? Ha dimostrato di essere un giocatore di valore, ma a livello tecnico deve migliorare tantissimo. Con Piccoli farei il cambio. Pellegrino con Kean non viene a Firenze, sa che farebbe la panchina.
Gli esterni—
Ci vogliono quattro esterni, la differenza la fanno loro. Nel 4-3-3 sono fondamentali, devi creare superiorità numerica. Non ce ne sono tanti che saltano l'uomo, sono rari.
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