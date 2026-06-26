Riccardo Galli, intervenuto ai microfoni di Radio Bruno durante il Pentasport, ha commentato il mercato della Fiorentina con l'arrivo di Viery:
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R. Galli sul mercato: “Fiorentina con idee chiare. Comuzzo ha due fattori a favore”
Il commento di Riccardo Galli sul mercato della Fiorentina con il primo colpo in difesa
La Fiorentina ha le idee chiare con l'elenco dei giocatori da portare a Firenze. Viery? Partire con un colpo così importante sia a livello finanziario che tecnico, mi fa pensare che la Fiorentina agisce appena può con colpi mirati. Al di là dell'impatto che il giocatore avrà, sono positivo sul mercato. Adesso siamo alla settimana prima del ritiro, poi ci sarà una fase durante l'attività. Numericamente sei apposto, ma non credo che questo pacchetto difensivo sia quello definitivo.
La difesa—
Comuzzo? Se ti aspetti i 30 milioni è un'offerta che non arriverà mai. Ma è un giocatore che ha potenziale ed è giovane nonostante la stagione sbagliata. Secondo me qualche squadra può arrivare su di lui. Anche su Pongracic forse qualcuno può esserci.
Corsie esterne—
Se la Fiorentina si muove così per il difensore, immagino che per le corsie esterne non prenderà una scommessa, ma un giocatore importante.
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