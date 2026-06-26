L'ex viola, Giancarlo Antognoni, ha parlato a Radio 24 di molti temi legati alla Fiorentina. Queste le sue parole:
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VIOLA NEWS news viola radio e tv Antognoni: “Rimasi a Firenze perché convinto di una cosa. Centenario? Vi dico”
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Antognoni: “Rimasi a Firenze perché convinto di una cosa. Centenario? Vi dico”
Le parole dell'ex numero 10 e leggenda della Fiorentina, Giancarlo Antognoni, sulla scelta di Firenze e la situazione Centenario
Rimasi a Firenze perché ero convinto che quella squadra potesse vincere qualcosa. Non successe, ma la mia vittoria oggi è quella di essere rimasto nel cuore dei tifosi della Fiorentina. Oggi i tempi sono cambiati, non voglio giustificare i ragazzi di oggi che appena possibile si trasferiscono, però è un altro calcio rispetto a quello che ho vissuto io. Il titolo del mio libro "Una vita da dieci" si riferisce al numero di maglia, sì, ma soprattutto al fatto che la mia seconda vita, quella post carriera, è rimasta perfetta perché quando giro per Firenze ricevo sempre un sacco di affetto.
Sul Centenario—
Come i ragazzi di oggi non vedono l'Italia ai Mondiali, i giovani tifosi viola potrebbero non vedere me al Centenario. Purtroppo c'è un pregresso di anni fa che mi ha ferito molto e di conseguenza oggi non riesco ad andare oltre. Sento quello che si dice e rispetto l'opinione dei tifosi, ma io sono fatto così e quando qualcuno mi si mette contro alla fine mi vendico, per usare un termine forte. Ovviamente mi dispiace per i tifosi. Anche qualora la Fiorentina cambiasse strada e mi venisse incontro, non credo che cambierei idea. Non voglio esagerare, né dare troppa importanza a questa situazione, però al momento il mio resta più un no che un sì.
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