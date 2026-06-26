Bardazzi: “Viery colpo giusto, ma la Fiorentina deve puntare anche sui giovani”

Ospite al Pentasport, Leonardo Bardazzi ha commentato l'acquisto di Viery e le prospettive del mercato della Fiorentina

Redazione VN 26 giugno 2026 (modifica il 26 giugno 2026 | 14:53)

Intervenuto al Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, Leonardo Bardazzi ha commentato l'acquisto di Viery e le prospettive di mercato della Fiorentina:

"Accolgo l'acquisto di Viery con sorpresa perché non ci si aspettava un investimento del genere. È un ragazzo che ha voglia, grande personalità. Il fatto che arrivi oggi è importantissimo per bruciare le tappe e per velocizzare l'ambientamento nella città e nella cultura. La cifra spesa non è modica ma sicuramente serviva un acquisto in quel ruolo. Bisognerà poi vedere come si comporterà il ragazzo nel campionato italiano. Questi sono i tipi di acquisti che deve fare la Fiorentina perché una volta arrivati in Europa è difficile che questi giocatori siano alla portata viola. Anche se non dovesse andare non benissimo è un ragazzo molto giovane che comunque ha il suo mercato, per questo spendere sui giovani non è mai un errore. Anche un giocatore come Liberali sarebbe un grande acquisto."

Sugli esuberi in rosa — "Rilanciare qualche esubero? Dipende da allenatore e dai giocatori stessi. Se pensa che un Bresciani o un Sohm di turno possa diventare utile alla Fiorentina allora ne ragioneranno al Viola Park. Certo è che c'è necessità di vendere a tutti i costi gli esuberi e gli addii certi. Da un punto di vista finanziario sei appesantito enormemente dagli acquisti onerosi fatti le stagioni scorse come Beltran e Piccoli per esempio. Mi aspetto delle cessioni il prima possibile che possano permettere a Paratici di cambiare pagina il prima possibile. La Fiorentina deve tornare a far sognare i tifosi. Non voglio vedere uno stadio mezzo vuoto come l'anno scorso. L'orizzonte deve essere quello di stare fra le prime, di lottare con le altre big non per forza da adesso ma l'obiettivo deve essere quello.

Sul settore giovanile viola — Per me giocatori come Croci e il nuovo acquisto Beldenti se sono pronti potrebbero già allenarsi con la prima squadra. Sono dei fiori che se ti sbocciano sono bellissimi. Oltre al mercato devi anche concentrarti sul settore giovanile, dando prospettiva ai giovani. Braschi è giusto che vada a giocare visto che ha 20 anni, ma uno come Croci secondo me dovrebbe essere titolare con la primavera ma dovrebbe anche allenarsi con la prima squadra. Non deve essere una forzatura ma una cosa naturale, soprattuto visto la storia della Fiorentina che non avrà mai il fatturato di una big e che quindi deve puntare anche sul suo settore giovanile. In questi anni è mancato l'ultimo tassello per portare tutti questi giovani in prima squadra e spero che questo possa cambiare.