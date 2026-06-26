Brovarone: “Viery? Investimento importante, ma mi sembra già pronto”

Ospite del Pentasport, Bernardo Brovarone analizza il colpo Viery e commenta la situazione della difesa della Fiorentina

Redazione VN 26 giugno 2026 (modifica il 26 giugno 2026 | 14:50)

Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Bernardo Brovarone ha parlato del mercato viola e del nuovo acquisto della Fiorentina, Viery.

"L'investimento per un difensore così giovane per me è anche forse esagerato, però se vedono una buona prospettiva è giusto che ci puntino e anticipino la concorrenza. Come caratteristiche è la complementarità assoluta di Pongracic. È un giocatore atleticamente e tatticamente interessante. Forte, fisico, bravo nello stretto e bravino ad uscire palla al piede. Anticipa molto l'avversario ma bisogna vedere quanto questo si possa traslare nel campionato italiano che ha ritmi leggermente più alti di quello brasiliano."

"Vediamo come potrà essere integrato in una squadra importante come la Fiorentina. Fare un investimento di questo tipo dimostra coraggio e poca paura. È un acquisto importante che rinforza una difesa che aveva bisogno di nuovi innesti e sono felice che si parta da dietro a fare acquisti. È uno dei 4-5 migliori giovani che ci sono in Brasile, così dicono, se Paratici ha fatto questo tipo di scelta ha un presupposto bello solido. Il classico centrale brasiliano in Italia ha bisogno di almeno 4-5 mesi di adattamento, Viery invece mi sembra già pronto per il campionato italiano. Le difficoltà del mercato brasiliano sono queste e se tu sei sicuro che lui sia il prospetto corretto è giusto alzare leggermente il prezzo e battere la concorrenza per evitare di fare poi un'asta. Bisognerà vedere quanta personalità e forza avrà Viery per diventare un titolare della Fiorentina."

"Paratici l'ha detto che vuole dire ridare caratura internazionale alla squadra e fare un acquisto del genere con altre squadre europee interessate è importante. Mi sembra anche che a titolo economico ci sia molta libertà e secondo me ci sarà un mercato molto movimentato. La scelta di Paratici è stata ottima sotto questo punto di vista."

Sulla questione Comuzzo — Parlando invece del futuro del classe 2005 viola ha detto: "Comuzzo è un bel giocatore che ha passato tanti momenti difficili anche più di quanto la gente possa conoscere. In una riequlibrata Fiorentina un soldato come Comuzzo serve. Io lo riqualificherei psicologicamente e poi diventerà uno dei giocatori più affidabili per disciplina e professionalità. Io non lo cederei mai, l'unico modo per farlo andare via è se arrivasse un'offerta simile alla scorsa estate. Io ho grande fiducia in lui.”