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Durante avverte su Viery: “Ha qualità, ma non è che è arrivato Passarella”

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Ospite del Pentasport, l'agente Sabatino Durante promuove l’acquisto di Viery da parte della Fiorentina: “Ha qualità per fare bene"
Redazione VN

L’agente ed esperto di calcio sudamericano, Sabatino Durante, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno commentando l’acquisto di Viery da parte della Fiorentina. Ecco le sue parole:

“La Fiorentina quest’anno inizia bene. Capisce che non può andare dietro a Wesley e Rios, che sono giocatori che ti vanno a costare cifre fuori dalla portata della Fiorentina. I viola hanno preso un prodotto di secondo livello, ma un giocatore del genere vale un Palestra: il Gremio è una squadra di grande livello internazionale, anche più del Cagliari.

“Viery è un giocatore che ha qualità, un buon mancino, una buona struttura fisica sopra la media ed è abbastanza rapido. È un ragazzo serio che lavora e ha tutti i presupposti per arrivare a Firenze e fare bene. Detto questo, non è che hai preso Passarella. Lui ha giocato quasi sempre da difensore centrale con i grandi, però io l’ho visto giocare anche a sinistra. Il terzino sinistro lo può fare e penso che possa ricoprire entrambi i ruoli senza alcun problema.”

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