Durante avverte su Viery: “Ha qualità, ma non è che è arrivato Passarella”

“La Fiorentina quest’anno inizia bene . Capisce che non può andare dietro a Wesley e Rios, che sono giocatori che ti vanno a costare cifre fuori dalla portata della Fiorentina. I viola hanno preso un prodotto di secondo livello, ma un giocatore del genere vale un Palestra : il Gremio è una squadra di grande livello internazionale, anche più del Cagliari.

“Viery è un giocatore che ha qualità, un buon mancino, una buona struttura fisica sopra la media ed è abbastanza rapido. È un ragazzo serio che lavora e ha tutti i presupposti per arrivare a Firenze e fare bene. Detto questo, non è che hai preso Passarella. Lui ha giocato quasi sempre da difensore centrale con i grandi, però io l’ho visto giocare anche a sinistra. Il terzino sinistro lo può fare e penso che possa ricoprire entrambi i ruoli senza alcun problema.”