L’agente ed esperto di calcio sudamericano, Sabatino Durante, ha parlato ai microfoni di Radio Bruno commentando l’acquisto di Viery da parte della Fiorentina. Ecco le sue parole:
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Durante avverte su Viery: “Ha qualità, ma non è che è arrivato Passarella”
“La Fiorentina quest’anno inizia bene. Capisce che non può andare dietro a Wesley e Rios, che sono giocatori che ti vanno a costare cifre fuori dalla portata della Fiorentina. I viola hanno preso un prodotto di secondo livello, ma un giocatore del genere vale un Palestra: il Gremio è una squadra di grande livello internazionale, anche più del Cagliari.
“Viery è un giocatore che ha qualità, un buon mancino, una buona struttura fisica sopra la media ed è abbastanza rapido. È un ragazzo serio che lavora e ha tutti i presupposti per arrivare a Firenze e fare bene. Detto questo, non è che hai preso Passarella. Lui ha giocato quasi sempre da difensore centrale con i grandi, però io l’ho visto giocare anche a sinistra. Il terzino sinistro lo può fare e penso che possa ricoprire entrambi i ruoli senza alcun problema.”
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