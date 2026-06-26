Valcareggi lancia l’allarme: “Per cedere certi esuberi la Fiorentina dovrà pagare”

"I brasiliani mi piacciono sempre, sono sicuro che potrà essere un profilo interessante. E poi mi fido di Paratici : se lo ha preso a certe cifre significa che lo conosce bene e ci crede . È sicuramente un innesto importante, ma adesso la rosa va completata: mancano ancora due tasselli di grande livello. In particolare servono due esterni d'attacco forti, elementi di qualità che possano fare davvero la differenza nel 4-3-3."

"Reputo Grosso un allenatore importante, che ha carattere e sa perfettamente che cosa significa fare la gavetta. Tra i profili prendibili in questo momento era senza dubbio il migliore. Gli esuberi? Secondo me per qualcuno bisognerà addirittura pagare per mandarlo via. Abbiamo in rosa dei calciatori che nessuno vuole e di conseguenza bisognerà agevolarne l'uscita in qualche modo. Paradossalmente, rischia di essere più faticoso e costoso il mercato in uscita che quello in entrata."