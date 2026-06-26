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Ferrara: “Se la Fiorentina ha speso così tanto per Viery è perché ci crede”

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Ospite al Pentasport Benedetto Ferrara commenta il colpo Viery: “Se la Fiorentina ha investito così tanto vuol dire che ci crede."
Redazione VN

Intervenuto al Pranzo con il Pentasport su Radio Bruno, il giornalista Benedetto Ferrara ha commentato l'acquisto di Viery da parte della Fiorentina:

“Non mi meraviglia che la Fiorentina abbia alzato la posta. Vuol dire che ci crede molto e sia la dirigenza che lo scouting hanno pensato che fosse un giusto acquisto da fare. Io non so dare una valutazione del giocatore, ma se la Fiorentina ha investito questa cifra vuol dire che ci crede. Ha 21 anni, è giovane ma è anche pronto a giocare in Serie A. Non sono sorpreso perché esiste un mercato reale e un mercato mediatico. Tanti nomi girano ma non arrivano mai, il lavoro del direttore è anche quello di piazzare quei colpi sotto banco che non vengono attenzionati dai media.

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“Se chiudi a queste cifre è perché ci credi molto. Non credo che Paratici avrebbe accettato di venire a Firenze se avesse avuto tanti paletti. Si deve stare dietro al bilancio ma questo è naturale, nessuno ha un margine di manovra assoluto. Esiste una logica di obiettivo: avere una squadra in grado di risalire tante posizioni e ridare ai tifosi una gioia, soprattutto nell’anno del centenario, anche con un allenatore che ha voglia di creare un bel gioco come Grosso.

Vorrei che la Fiorentina diventasse un modello virtuoso dal punto di vista economico e tecnico e, se la Fiorentina ha chiuso un’operazione del genere così in fretta, vuol dire che era la cosa da fare. Poi ovviamente c’è da piazzare tutti gli esuberi, il Mondiale rallenta tutte le situazioni di questo tipo. Il campionato italiano, che è molto aperto, ti può permettere di lottare per l’Europa se hai un buon progetto.

“Sicuramente la difesa sarà ancora ritoccata. Credo che a Comuzzo vada data una possibilità. Mandarlo in prestito secco può non essere sbagliato. Come sempre, quando cedi un giocatore devi capire con chi lo rimpiazzi. Viery penso che comunque se la giochi con Ranieri, visto che è mancino. Io su Comuzzo ci crederei ancora, ma anche lì dipende da quale road map ha la società riguardo al mercato.”

 

 

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