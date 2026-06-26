Ferrara: “Se la Fiorentina ha speso così tanto per Viery è perché ci crede”

“Non mi meraviglia che la Fiorentina abbia alzato la posta. Vuol dire che ci crede molto e sia la dirigenza che lo scouting hanno pensato che fosse un giusto acquisto da fare. Io non so dare una valutazione del giocatore, ma se la Fiorentina ha investito questa cifra vuol dire che ci crede. Ha 21 anni, è giovane ma è anche pronto a giocare in Serie A. Non sono sorpreso perché esiste un mercato reale e un mercato mediatico. Tanti nomi girano ma non arrivano mai, il lavoro del direttore è anche quello di piazzare quei colpi sotto banco che non vengono attenzionati dai media.”