Il vertice tra arbitri e allenatori tenutosi nella sede VAR di Lissone ha certificato una piena intesa tra la classe arbitrale e i tecnici del massimo campionato. Il nuovo designatore Daniele Orsato ha ribadito la propria linea guida: favorire la fluidità del gioco riducendo al minimo le interruzioni per i contatti di lieve entità. Attraverso la visione di video esplicativi su interventi, condotte violente e falli di vario tipo, il vertice arbitrale ha garantito la massima coerenza per tutta la stagione.

I dati raccolti dopo le prime quattro giornate confermano un cambio di passo netto rispetto ai tornei precedenti.

Tempo effettivo in aumento e meno interventi di gara

L'impostazione promossa da Orsato ha prodotto riscontri immediati sulle dinamiche di gioco:

Tempo effettivo: la media ha raggiunto i 59 minuti e 31 secondi a gara, superando di oltre 5 minuti e mezzo il valore registrato nello scorso campionato.

Falli fischiati: la media delle sanzioni si attesta a 22,60 a partita, contro i 26,23 rilevati allo stesso punto nella stagione 2025/26.

Rigori sanzionati: appena 2 i tiri dal dischetto assegnati finora. I numeri testimoniano un calo drastico rispetto ai 9 del torneo 2025/26 (-77,78%), ai 14 della stagione 2024/25 (-85,71%) e ai 16 del campionato 2023/24 (-87,50%).

FLORENCE, ITALY - SEPTEMBER 20: Daniele Doveri referee reacts during the Serie A match between ACF Fiorentina and SSC Napoli at Stadio Artemio Franchi on September 20, 2026 in Florence, Italy. (Photo by Gabriele Maltinti/Getty Images)

Cartellini e utilizzo della tecnologia

La tendenza a far proseguire il gioco ha portato a una diminuzione dei provvedimenti disciplinari e delle revisioni al monitor:

Ammonizioni: si registra una media di 3,03 cartellini gialli a match, in calo rispetto ai 3,53 di un anno fa e agli oltre 4 dei campionati precedenti.

Espulsioni: sono 2 i cartellini rossi estratti nelle prime quattro giornate. Il dato segna una riduzione di 3 unità rispetto allo scorso anno e di 4 rispetto ai due tornei antecedenti.

Interventi VAR: si registra solo un On Field Review da inizio stagione, a fronte delle 6 dello scorso anno e delle 8 dei due campionati precedenti. Si riducono anche i casi di Overrule (correzione diretta di una decisione dell'arbitro da parte della sala video), scesi a 2 complessivi contro i 5 della stagione 2025/26 e i 6 registrati nelle edizioni tra il 2023 e il 2025.