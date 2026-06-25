Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulle trattative in casa viola in vista della prossima stagione:
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Amoruso: “Paratici lavora sottotraccia per dei difensori. Comuzzo deve andare via”
news viola
Amoruso: “Paratici lavora sottotraccia per dei difensori. Comuzzo deve andare via”
Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulle trattative in casa viola in vista della prossima stagione
De Gea—
De Gea? Giocatori incedibili, la Fiorentina non ne ha. Tutti sono sul mercato, ma è chiaro che bisogna valutare da dove ripartire. De Gea quest'anno non ha iniziato bene, ma molte volte ti ha tenuto a galla. Bisogna capire chi lo sostituirebbe, se compri un altro portiere non ha senso cederlo.
Comuzzo—
Difesa? Sono anni che si cerca un profilo con caratteristiche importanti, che sappia comandare. Secondo me Paratici sta lavorando sottotraccia a dei difensori, perché non si può continuare con questi difensori. Siamo con tre centrali, un quarto servirebbe. Prestito di Comuzzo? Io lo manderei a giocare. Quest'anno è stato troppo doloroso per lui. Da un'altra parte giocherebbe con meno responsabilità.
© RIPRODUZIONE RISERVATA