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Amoruso: “Paratici lavora sottotraccia per dei difensori. Comuzzo deve andare via”

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Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulle trattative in casa viola in vista della prossima stagione
Redazione VN

Lorenzo Amoruso, ex difensore della Fiorentina, ha parlato a Radio Bruno. Ecco le sue parole sulle trattative in casa viola in vista della prossima stagione:

De Gea

—  

De Gea? Giocatori incedibili, la Fiorentina non ne ha. Tutti sono sul mercato, ma è chiaro che bisogna valutare da dove ripartire. De Gea quest'anno non ha iniziato bene, ma molte volte ti ha tenuto a galla. Bisogna capire chi lo sostituirebbe, se compri un altro portiere non ha senso cederlo.

Comuzzo

—  

Difesa? Sono anni che si cerca un profilo con caratteristiche importanti, che sappia comandare. Secondo me Paratici sta lavorando sottotraccia a dei difensori, perché non si può continuare con questi difensori. Siamo con tre centrali, un quarto servirebbe. Prestito di Comuzzo? Io lo manderei a giocare. Quest'anno è stato troppo doloroso per lui. Da un'altra parte giocherebbe con meno responsabilità.

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