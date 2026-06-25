L'ex difensore viola Roberto Galbiati, intervenuto ai microfoni di Lady Radio, ha commentato alcuni dei nomi accostati alla Fiorentina in vista del mercato estivo, soffermandosi in particolare sulle esigenze della rosa.
Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale
VIOLA NEWS news viola radio e tv Galbiati: “Miretti sarebbe utile. Koleosho? Ok solo se è convinto di venire”
news viola
Galbiati: “Miretti sarebbe utile. Koleosho? Ok solo se è convinto di venire”
"Thorstvedt mi piace, è un calciatore di sostanza, ma anche Miretti non mi dispiacerebbe, non è un fenomeno ma talvolta i calciatori devono essere utili"
Miretti—
Mancano esterni nel calcio italiano, purtroppo, sono pochi i giocatori che saltano l’uomo. Normale che Grosso richieda calciatori in quel ruolo alla Fiorentina. Thorstvedt mi piace, è un calciatore di sostanza, ma anche Miretti non mi dispiacerebbe, non è un fenomeno ma talvolta i calciatori devono essere utili, non di grande nome, e lui lo è
Koleosho—
Bernabè? Buon giocatore, ma stuzzica il giusto. Koleosho è giovane e può essere una buona alternativa… anche se deve crescere ancora tanto. L'importante è che sia convinto e onorato di venire alla Fiorentina
© RIPRODUZIONE RISERVATA