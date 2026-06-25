Galbiati: “Miretti sarebbe utile. Koleosho? Ok solo se è convinto di venire”

"Thorstvedt mi piace, è un calciatore di sostanza, ma anche Miretti non mi dispiacerebbe, non è un fenomeno ma talvolta i calciatori devono essere utili"

Mancano esterni nel calcio italiano, purtroppo, sono pochi i giocatori che saltano l’uomo. Normale che Grosso richieda calciatori in quel ruolo alla Fiorentina. Thorstvedt mi piace, è un calciatore di sostanza, ma anche Miretti non mi dispiacerebbe, non è un fenomeno ma talvolta i calciatori devono essere utili, non di grande nome, e lui lo è