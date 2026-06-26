Viola News
I migliori video scelti dal nostro canale

VIOLA NEWS news viola radio e tv Malusci: “Gud l’abbiamo aspettato due anni. Serve intervenire sul terzino destro”

news viola

Malusci: “Gud l’abbiamo aspettato due anni. Serve intervenire sul terzino destro”

Alberto Malusci Fiorentina
Le parole di Alberto Malusci a Radio Bruno
Redazione VN

Alberto Malusci è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:

Se fa questi investimenti vuol dire che ha intenzioni serie. La difficoltà di Paratici è di sfoltire la rosa. Forse un difensore non basta, ma Paratici ha le idee chiare e sa dove intervenire. Grosso purtroppo dovrà lavorare su una rosa ampia che magari non sarà neanche quella che scenderà in campo le prime giornate. Questo è frutto di annate fallimentari a livello di mercato. Gudmundsson? A livello qualitativo mi piace, ma l'abbiamo aspettato per due anni. Non so nemmeno come collocarlo nel 4-3-3. Per me può partire.

Cosa manca

—  

I difensori centrali ci sono, bisognerà intervenire sul terzino destro. Se Dodò parte manca roba. Una rosa al completo è quando hai due giocatori per ruolo. C'è competizione. Poi servono anche gli esterni alti che per Grosso sono fondamentali. Siamo carenti sugli esterni

LEGGI ANCHE

Koleosho

—  

Koleosho mi piace moltissimo. Non lo conoscevo, ma mi a fatto un'ottima impressione. Ha intraprendenza nell'andare nell'uno contro uno.

Leggi anche
Flachi: “Kean con Grosso dovrà giocare di sponda. Piccoli avrà meno spazio”
Baiano: “Kean deve migliorare l’atteggiamento. Piccoli? Vediamo a gennaio”

© RIPRODUZIONE RISERVATA