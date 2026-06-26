Malusci: “Gud l’abbiamo aspettato due anni. Serve intervenire sul terzino destro”

Koleosho—
Koleosho mi piace moltissimo. Non lo conoscevo, ma mi a fatto un'ottima impressione. Ha intraprendenza nell'andare nell'uno contro uno.
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Alberto Malusci è intervenuto al Pentasport di Radio Bruno. Queste le sue parole:
Se fa questi investimenti vuol dire che ha intenzioni serie. La difficoltà di Paratici è di sfoltire la rosa. Forse un difensore non basta, ma Paratici ha le idee chiare e sa dove intervenire. Grosso purtroppo dovrà lavorare su una rosa ampia che magari non sarà neanche quella che scenderà in campo le prime giornate. Questo è frutto di annate fallimentari a livello di mercato. Gudmundsson? A livello qualitativo mi piace, ma l'abbiamo aspettato per due anni. Non so nemmeno come collocarlo nel 4-3-3. Per me può partire.
I difensori centrali ci sono, bisognerà intervenire sul terzino destro. Se Dodò parte manca roba. Una rosa al completo è quando hai due giocatori per ruolo. C'è competizione. Poi servono anche gli esterni alti che per Grosso sono fondamentali. Siamo carenti sugli esterni
Koleosho mi piace moltissimo. Non lo conoscevo, ma mi a fatto un'ottima impressione. Ha intraprendenza nell'andare nell'uno contro uno.
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