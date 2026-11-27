Il commento del giornalista de La Gazzetta dello Sport per Udinese-Fiorentina
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Bibi Velluzzi, giornalista de La Gazzetta dello Sport, ha parlato a Radio Bruno durante il Pentasport. Le sue parole:
L'Udinese non sta male come squadra, ha avuto molta sfortuna e si è un po' sfaldata fino ad arrivare al disastro con il Lecce. È una squadra solida che deve cominciare a fare punti. Zaniolo a Udine si trova bene perché lo rigenera. Vive la sua vita tranquillamente e la società ci ha creduto riscattandolo. Contro il Bologna ha fatto una grandissima partita.
Udinese-Fiorentina
Speriamo in una bella partita e che la Fiorentina ritrovi nel ritiro le condizioni per stare meglio. La prestazione di Monza è stata imbarazzante.
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