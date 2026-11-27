Benedetto Ferrara si è espresso sul momento della Fiorentina e sul silenzio della società
VIDEO - Arbitro accusato di essere ubriaco e sostituito: cosa è successo
Benedetto Ferrara, intervenuto al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina:
Le parole di Vanoli mi hanno fatto riflettere. Se l'allenatore non riesce a comunicare il proprio spirito e la propria l'umiltà vuol dire che ha fallito. La Fiorentina è due anni che prosciuga le casse della società, ma ci sono problemi. La squadra ancora non c'è. La media dei gol a partita è inquietante: è un problema di mentalità.
Sulla società
A volte capita che la società non metta la faccia per non sconfessare l'allenatore. per questo non mi sono mai meravigliato. Il tifo, però, ti sostiene, devi parlare con loro. Paratici ha delle responsabilità. Le scuse sono importanti, l'hanno fatto Vanoli e Mastantuono - e ricordiamoci che ha 19 anni. Vorrei che spiegassero perché gli allenatori si lamentano della squadra. Questa è una squadra che deve tenere il gioco in mano. Ma la Fiorentina ha preso un allenatore che non ha questo nelle sue corde.
Scarica la nuova app Viola News
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Probabili formazioni
Udinese-Fiorentina, probabili formazioni: torna Fagioli, possibile cambio modulo a Udine
Sondaggi
SONDAGGIO VN - Esonerare Vanoli senza vittoria a Udine? I vostri voti
Ultime notizie
Secondo giorno di ritiro: Oulai assente per motivi familiari
Radio e tv
Brovarone: "A Firenze serve un allenatore di spessore. Paratici ha fatto errori"
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti