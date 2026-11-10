"Chiedo solo che la mia sfera privata venga rispettata, senza dare credito a ricostruzioni che non mi appartengono"

Stefano Fantoni
Currò

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Nicolò Zaniolo oggi ha abbandonato il raduno a Coverciano della Nazionale. La notizia è stata confermata dallo stesso calciatore attraverso un messaggio affidato ai propri canali social.

Zaniolo ha voluto fare chiarezza sui motivi dell'addio per spegnere sul nascere eventuali speculazioni, pubblicando una nota ufficiale:

Lasciare Coverciano non è stato facile, ma ho preso questa decisione per motivi strettamente personali. Vestire l'azzurro è sempre motivo d'orgoglio. Grazie al Mister, allo staff e ai compagni per la vicinanza. Chiedo solo che la mia sfera privata venga rispettata, senza dare credito a ricostruzioni che non mi appartengono. Questa maglia la porto nel cuore, e continuerò a lavorare ogni giorno per tornare a indossarla. Nicolò
Zaniolo

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