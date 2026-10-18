Dalle frequenze di Radio Bruno, il giornalista David Guetta ha commentato con toni severi il pesante ko interno subito dalla Fiorentina contro il Como, invitando l'intero ambiente viola ad abbandonare i proclami e prendere coscienza della reale gravità della situazione.

L'analisi di Guetta parte da un bagno di realtà immediato sul cammino dei gigliati in campionato:

La classifica è molto preoccupante. Non siamo esattamente nella stessa situazione dell'anno scorso, ma smetterei subito di fare discorsi del tipo "tanto risaliremo". La realtà dice che siamo in piena lotta per non retrocedere. Continuare a raccontarsi altro significa commettere di nuovo lo stesso identico errore commesso nella passata stagione.

Il giornalista esprime forte perplessità anche sulla lettura della gara e sulle mosse tattiche a partita in corso da parte dell'allenatore:

Mastantuono anche oggi è stato insufficiente, è sotto gli occhi di tutti. Tuttavia, se decidi di toglierlo, non lo cambi per inserire Brescianini. Le scelte e le sostituzioni di Vanoli non mi convincono affatto e lasciano parecchi dubbi.