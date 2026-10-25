David Guetta così risponde alle domande degli ascoltatori del Pentasport
VIDEO VN - Tendi: "Dobbiamo essere più determinati"
Nel dopo partita David Guetta risponde alle domande degli ascoltati del Pentasport
Avevamo fatto un buon primo tempo ma poi non ho capito le sostituzioni effettuate oggi da Vanoli. Io adesso ho paura e non capisco come l'allenatore viola possa parlare di buona partita quando abbiamo fatto 2 tiri in porta e l'Inter ne ha fatti 31. E questi ragazzi che dovrebbero fare l'attacco dove sono, uno perde palloni l'altro non si è mai visto. Le ultime tre reti sono state segnate da Pongracic e Jimenez.
Inter-Fiorentina 26/27
I vostri tre preferiti della partita di San Siro.
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