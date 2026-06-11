Matteo Guardalben, ex compagno di squadra di Fabio Grosso ai tempi del Palermo, ha raccontato ai microfoni di Radio Bruno la determinazione e la personalità del nuovo tecnico viola, definendolo un allenatore di grande spessore umano e professionale.
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Guardalben: “Grosso? Si pone obiettivi e li raggiunge. E’ un acquisto di livello”
Guardalben racconta Grosso: "Si fissa obiettivi e li raggiunge". E sulla Fiorentina: "Un acquisto importante e di livello".
Perché non seguo più il calcio? E' successo col tempo, giocarlo mi piaceva tanto ma adesso vederlo mi annoia. Per far capire quanto mi sono allontanato dal calcio: ho scoperto ieri che oggi cominciano i Mondiali.
Su Grosso—
Io di solito non parlo mai, ma di Grosso voglio parlarne. Posso parlarvi di lui come uomo: la prima domanda che gli feci ai tempi del Palermo fu: perché hai lasciato la Serie A per giocare nel Palermo? Lui si era già fatto tutto il suo programma: giocare nel Palermo, vincere il campionato e tornare in Serie A; questo per farvi capire la sua determinazione, si fissa degli obiettivi e li raggiunge. Un allenatore con la sua personalità per la Fiorentina è un acquisto importante e di livello.
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