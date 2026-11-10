L'ex attaccante della Fiorentina, Ciccio Graziani, è intervenuto ai microfoni di Radio Sportiva per commentare il pareggio tra Fiorentina e Juventus, andato in scena domenica al Franchi. L'ex viola si è soffermato sull'andamento della partita, evidenziando le difficoltà incontrate dalla squadra di Spalletti e la buona risposta fisica dei gigliati.

Sulla partita

La Juventus ha incontrato diverse difficoltà. La Fiorentina ha risposto bene dal punto di vista atletico e ha saputo sfruttare le disattenzioni della retroguardia bianconera, proprio come gli avversari hanno approfittato degli errori viola. Sul gol di Woltemade, un giocatore alto due metri, è mancata completamente la marcatura. Successivamente anche l'errore di De Gea ha avuto un peso sull'esito della gara.

Sul pareggio

Considerando le ambizioni e gli obiettivi della Juventus, probabilmente questo risultato lascia un po' di amaro in bocca. Spalletti, almeno per il momento, non è ancora riuscito a imprimere alla squadra quella continuità di rendimento e di gioco che ci si aspetterebbe.