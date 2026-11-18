Graziani a Radio Bruno: "Basta contrapporre Fagioli e Oulai, la Fiorentina ha bisogno di entrambi. E Fagioli sta benissimo qua."
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Ciccio Graziani è intervenuto a Radio Bruno per parlare dell'attualità di casa Fiorentina:
Fagioli e Oulai? Con questo dualismo e questo continuo metterli in contrapposizione si rischia di danneggiare entrambi. A me piacciono, per il momento si fa preferire Oulai. Ma mi pare che si stia quasi demonizzando Fagioli, che per me sta bvenissimo in questo reparto. Non è un titolare, ok, ma non è stupido e sa giocare a calcio. Avere gente brava in squadra è utile per una squadra. E i giocatori bravi se gli cambi di poco la posizione è ininfluente. Se pensi che Oulai sia bravo davanti alla difesa, non c'è nessun problema a spostare un po' Fagioli.
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