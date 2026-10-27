Filippo Grassia, al Pentasport di Radio Bruno, ha commentato il momento della Fiorentina:

"La Fiorentina ha degli esterni che non tirano in porta. Manca un mediano, fin da quando è stato ridato Cataldi alla Lazio, e la squadra fa fatica a catturare le seconde palle. Poi la sfiga ci vede anche benissimo, ma nel finale Beto non ha tenuto un pallone. Ora ci si ritrova con 4 punti in classifica, dopo un inizio tragico. Io vorrei vedere una squadra ancora più combattiva, dimostrando carattere. Dopo il gol di Jimenez non ci si può abbassare così tanto, perchè poi alla fine capitoli. A centrocampo ed in difesa siamo corti, per questo non avrei ceduto Comuzzo e Mandragora. A Pellegrino non arriva un cross dal fondo, con esterni che rientrano"