Ospite del Pentasport di Radio Bruno, Filippo Giraldi ha analizzato il momento della Fiorentina, soffermandosi sulle difficoltà incontrate da Gonçalves e sugli equilibri tattici ancora da trovare: “Onestamente non so perché lo Sporting abbia lasciato andare via Gonçalves con questa facilità. Da lontano mi sembra anche un buon giocatore, con la testa sulle spalle. Però le persone vanno conosciute per bene per trarre conclusioni. È normale che ci siano delle difficoltà, anche contando il fatto che il progetto tecnico è partito con un allenatore ed è continuato con un altro”.

La principale preoccupazione dell’ex dirigente riguarda soprattutto la fase difensiva, a suo giudizio troppo vulnerabile: “La cosa che mi preoccupa è l’equilibrio tattico. Tutti i terzini che hai sono ottimi in spinta, ma in difesa sono abbastanza lacunosi. Anche la partita col Sassuolo ha mostrato le grandi vulnerabilità della Fiorentina in difesa. Anche a me piacerebbe avere tanti giocatori di talento in campo. Però i risultati dimostrano che in questo momento la Fiorentina non si può permettere questo lusso, perché la fase difensiva è troppo carente. Questa squadra è ancora un work in progress per trovare gli equilibri necessari”.

“Serve un difensore di esperienza”

Giraldi ha poi indicato la propria priorità in vista del mercato. Più che un ulteriore innesto a centrocampo, dove ritiene necessario lavorare sulle risorse già presenti in rosa, servirebbe un difensore di spessore: “Dipende dal budget che hai a disposizione. Secondo me, più che un giocatore in più a centrocampo, dove c’è bisogno di lavorare con i tanti centrocampisti che hai e trovare gli equilibri con loro, devi trovare un giocatore di esperienza in difesa. Un difensore di alto livello e di esperienza può aiutare anche a far crescere i giovani prospetti come Viery”.

Infine, un passaggio su Oulai, per il quale l’ex dirigente invita la Fiorentina a proseguire nel percorso di crescita: “Per l’investimento che hai fatto è un giocatore su cui devi insistere e puntare. Poi le valutazioni non le posso fare, però per quanto ho visto finora secondo me è un giocatore su cui si dovrebbe puntare”.